Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители разоблачили на сотрудничестве с Россией действующего народного депутата от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ". По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об Александре Пономареве. Ему сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время полномасштабного вторжения РФ нардеп находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.

В частности, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

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По данным следствия, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

"Когда же народный депутат уехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины. Во время неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности нардепа в пользу РФ", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что нардеп-предатель 25 февраля 2022 года отправился из Киева в Бердянск Запорожской области, перешел на сторону врага и оказывал помощь врагу в оккупации города. Отмечается, что подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Александр Пономарев - что известно о нардепе

Как известно, Пономарев был нардепом сразу нескольких созывов Верховной Рады с 2012 года-VII, VIII и IX. политик известен своими лояльными к России взглядами.

Несколько лет назад журналисты нашли у него российский паспорт.

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