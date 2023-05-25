Компания зарегистрирована по российскому законодательству и основана осенью 2021 года.

Экс-министр образования и науки Украины времен Яуковича Дмитрий Табачник с 2021 года является соучредителем строительной компании, зарегистрированной по российскому законодательству в оккупированном Россией Крыму.

Как выяснили "Схемы" со ссылкой на данные реестра юридических лиц РФ, с октября 2021 года Дмитрий Табачник владеет долей в 50% компании ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Место регистрации - Крым, город Симферополь.

Основное направление работы компании-" деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика". Партнером Табачника в этом бизнесе является местный застройщик, гражданин России Владимир Аматуни. В 2021 году" Таврида-Центр " зафиксировала убытки, отчетов за 2022 год еще не публиковала.

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Журналисты напомнили, что уе уже вторая российская фирма, соучредителем которой является Табачник. С 2019 года он владеет долей в российской компании ООО "Лиэль-ФМ", которая занимается посредничеством в торговле.

"Схемы" дозвонились Табачнику, но он резко прервал разговор, когда услышал вопрос о российском бизнесе и сотрудничестве с врагом.

Дмитрий Табачник-в чем обвиняют экс-министра

Дмитрий Табачни к -глава Министерства образования и науки Украины при президентстве Виктора Януковича - с марта 2010 по февраль 2014 года. В разгар Майдана он сбежал в РФ, а 7 июля 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск.

Как сообщал УНИАН, СБУ подозревает бывшего министра в государственной измене. По данным спецслужбы. Выяснилось, что он сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ и координировал с ней свою деятельность после начала полномасштабного вторжения. В частности, его подозревают в участии в организации псевдореферендумов в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

4 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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