"А как же суверенитет?": нардеп Бурмич раскритиковал закон "О Службе внешней разведки"

Закон "О Службе внешней разведки" в обновленном виде предусматривает вывод СВР из-под контроля украинской власти.

Об этом в своем блоге написал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич, комментируя подписанный 6 августа 2020 президентом Украины Закон "О Службе внешней разведки".

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"Теперь украинская внешняя разведка будет работать на территории Украины, но не будет подконтрольна нашему государству", – отметил он.

Народный депутат подчеркнул, что подобные решения могут означать либо диверсию против Украины, либо некомпетентность нынешней власти.

"Это дремучая некомпетентность или диверсия? А как же суверенитет? Дайте, пожалуйста, ответ украинскому обществу", – резюмировал Бурмич.

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