Турчинов объявил перерыв - депутаты не собрали кворум
10:29, 20 октября 2014Политика
3
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил перерыв в заседании парламента до 10.45.
Рада не смогла начать работу / Фото: @vikasogi
Как передает корреспондент УНИАН, он призвал лидеров фракций и групп обеспечить явку народных депутатов на пленарное заседании.
Читайте такжеРада собирается на внеочередное заседаниеТурчинов сказал: “Объявляется перерыв до 10.45, и прошу руководителей депутатских групп и фракций обеспечить явку своих народных депутатов”.
Как сообщал УНИАН, сегодня во время регистрации на внеочередном заседании ВР было всего 223 народных депутата, а для принятия решения в парламенте необходимо минимум 226 голосов.
Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter