Турчинов объявил перерыв - депутаты не собрали кворум

Как передает корреспондент УНИАН, он призвал лидеров фракций и групп обеспечить явку народных депутатов на пленарное заседании.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время регистрации на внеочередном заседании ВР было всего 223 народных депутата, а для принятия решения в парламенте необходимо минимум 226 голосов.

Почти в полном составе отсутствуют народные депутаты, которые ранее входили во фракцию КПУ, а также большинство народных депутатов из фракции Партии регионов.