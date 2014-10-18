Ляшко использовал и оболгал бойца "Айдара" ради своего пиара

Очередным подтверждением этому стала история бойца батальона "Айдар" Аркадия "Байкера", говорится в сообщении ТСН.uа.

Доброволец из сил АТО рассказал, что сначала его без всяких предупреждений и консультаций внесли в избирательный партийный список. А потом выбросили из него, публично на партийном съезде приписав несуществующую судимость, да еще и распиаривши это действо как будто проведение люстрации в партийных рядах.

"Я из прессы узнаю, что у меня судимость", - шокирован боец батальона "Айдар".

Получив постановление ЦИК об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты, "айдаровец" вынужден был пройти все круги бюрократического ада, чтобы вернуть себе доброе незапятнанное имя. "Я заказал справку о том, чтобы у меня нет судимости", - рассказал Аркадий.

Этот документ он получил. И справка, по мнению бойца, теперь является безоговорочным доказательством того, как Олег Ляшко грубо использует честные имена, героизм и репутацию настоящих украинских воинов. Которых на самом деле имеет за ничто.

"Нам некогда было заниматься партийной деятельностью, мы воевали. А все эти грязные политические игры - я же это все вижу, простой народ это тоже видит", - надеется боец "Айдара".