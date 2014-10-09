Бывшему мэру Славянска Штепе выдвинуто окончательное подозрение

Об этом сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко. По его данным, Неле Штепе выдвинули окончательное подозрение о причастности к преступлениям по ч. 3. ст. 110 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность государства, что повлекло жертвы"; "создание террористической группы или организации").

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Юрий Данильченко отметил, что бывший мэр и ее адвокаты отказались подписывать протоколы.

Прокурор выразил убеждение, что материалы по этому делу на будущей неделе будут открыты для ознакомления, после чего, по результатам подписания процессуальных протоколов, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле. Ей было выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.