Бывшему мэру Славянска Штепе выдвинуто окончательное подозрение
Бывшему мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе выдвинуто окончательное подозрение.
Об этом сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко. По его данным, Неле Штепе выдвинули окончательное подозрение о причастности к преступлениям по ч. 3. ст. 110 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность государства, что повлекло жертвы"; "создание террористической группы или организации").
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Юрий Данильченко отметил, что бывший мэр и ее адвокаты отказались подписывать протоколы.
Прокурор выразил убеждение, что материалы по этому делу на будущей неделе будут открыты для ознакомления, после чего, по результатам подписания процессуальных протоколов, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНИАН, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле. Ей было выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.