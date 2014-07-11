МВД: Экс-мэра Славянска Нелю Штепу задержали и конвоируют в Харьков

Министерство внутренних дел Украины задержало бывшего городского голову города Славянска Донецкой области Нелли Штепу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"В настоящее время задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепе объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, проводится проверка информации о пособничестве Штепы деятельности вооруженных боевиков и террористических групп на территории Славянска и Славянского района.