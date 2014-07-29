И.о. мэра Славянска освободили без предъявления обвинения – источник

Как сообщил УНИАН информированный источник, сразу после задержания у Самсонова обострилась хроническая болезнь (сахарный диабет) и он едва не впал в диабетическую кому. Его госпитализировали. После проведения медицинских мероприятий Самсонова отпустили.

По словам источника, обвинение ему не предъявлено. По предварительной информации, в отношении него даже не возбуждено уголовное производство, поэтому расследование не ведется.

При этом собеседник не исключил, что производство все-таки открыто и следственные действия ведутся негласно.

По собственной информации УНИАН, в Славянске Самсонова видели в понедельник, 28 июля, однако возможно, он покинул больницу ранее в этот день.

Как сообщал УНИАН, 11 июля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что и.о. мэра Славянска Александр Самсонов сотрудничал с террористами и будет наказан.

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