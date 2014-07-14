Экс-мэру Славянска Штепе объявлено о подозрении, ее будут содержать под стражей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, 12 июля Штепе объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Также 13 июля ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без определения залога.

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Уголовное производство в отношении Штепы расследует прокуратура Харьковской области. Следствие находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, 11 июля МВД сообщило о задержании экс-городского головы Нели Штепы и конвоирования ее в Харьков.

7 июля в Славянске в ходе спецоперации Вооруженных сил Украины Штепу освободили из заложников.