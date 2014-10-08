Украина направила ноту РФ из-за открытия морских портов в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД России в связи с открытием Россией пяти портов на временно оккупированной территории Крыма для иностранных судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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«МИД Украины направил ноту МИД России, в которой указывается, что действия российской стороны являются очередным грубым нарушением суверенитета Украины, а также нарушением международно-правовых обязательств в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982-го года, международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и международного кодекса по охране судов и портовых средств», - сказал Перебыйнис.

По его словам, МИД Украины в очередной раз заявляет, что морские порты Украины в городах Евпатория, Феодосия, Ялта, Керчь и Севастополь официально закрыты с 15 июля этого года до восстановления конституционного строя Украины и прекращения вооруженной оккупации РФ.

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«МИД требует от РФ немедленно прекратить международно-противоправные деяния, в частности, отменить это распоряжение правительства России, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и прекратить вооруженную оккупацию части территории Украины», - подчеркнул официальный представитель.