МИД направил ноту протеста российскому консулу из-за ситуации с Савченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передает радио "Свобода". Украинское внешнеполитическое ведомство напоминает, что Надежда Савченко по безосновательным обвинениям удерживают под стражей в России, и 22 сентября ее этапировали из СИЗО Воронежа в Москву для принудительной психиатрической экспертизы.

Читайте такжеЛетчицу Савченко везут в психбольницу в Санкт-Петербурге "При этом официальной информации о переводе гражданки Украины в Москву и место ее дальнейшего содержания под стражей не было предоставлено ни посольству Украины в России, ни защите Савченко", - подчеркивают в МИДе.

Представителю посольства России в Украине также заявили о требовании украинской стороны немедленно допустить украинского консула к Надежде Савченко. "Украинская сторона также настаивает на выполнении ранее заявленных требований об освобождении и возвращении в Украину Надежды Савченко и других политических заключенных - граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, в частности Олега Сенцова", - подчеркивают в МИДе.