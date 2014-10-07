Вице-премьер РФ заявил, что армия и флот должны помочь российским дипломатам

"Те, кто сегодня укрепляет мощь и силу государства, должны держаться друг с другом и должны стать опорой нашему президенту, который сегодня уверенно ведет страну в непростой ситуации", - цитирует Рогозина РИА "Новости".

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Вице-премьер считает, что именно "физические силы государства в условиях, когда на Россию пытались обрушиться санкции, важно консолидировать и помочь, в том числе и дипломатам и политикам, для которых оборонно-промышленный комплекс, армия и флот также станут опорой... решения внутренних и внешнеполитических вопросов".

Напомним, ранее Министерство обороны России поддержало идею введения Дня так называемых "вежливых людей", выдвинутую одним из российских депутатов.