Россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), переданные УНИАН. Исследование общественного мнения, посвященное теме изменений в отношении населения Украины к России и населения России к Украине, является совместным проектом КМИС и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

Так, согласно данным опроса, если в январе 2014 года 66% россиян очень хорошо/в основном хорошо относились к Украине, то в мае этот процент составлял уже 35. Украинцев, которые в феврале с.г. заявляли о своем очень хорошо/в основном хорошо относятся к России, было 78%, а в мае - 52%.

По сравнению с майским опросом количество положительно настроенных к России украинцев также несколько упало - от 52% до 48% в сентябре; такая же тенденция у россиян - снижение с 35% до 32% в сентябре.

Причем в январе о плохом/очень плохом отношение к Украине заявляли 26% опрошенных россиян, а в мае - уже 49%, в сентябре - 55%.

Про плохое/очень плохое отношение к России в феврале с.г. сказали 13% украинцев, в мае - уже 38%, в сентябре - 41%.

Социологи отмечают, что ухудшение отношения к России было не во всех регионах: увеличилась доля положительно настроенных к России украинцев в восточном регионе - было 77% стало 83%.

В других регионах процент населения, что положительно настроено к России, уменьшился: в южном регионе - с 65% до 59%, в центральном регионе - с 43% до 32%, в западном регионе - с 30% до 25%.

Исследовалось не только отношение к странам, в целом, но и отдельно к жителям страны и к руководству страны.

Согласно полученным результатам исследования, 74% населения Украины, в целом, хорошо относятся к русским, но за последние четыре месяца этот показатель несколько снизился (был 80% в мае), 18% - в целом, плохо (было 14%).

60% населения России в целом хорошо относятся к украинцам, 26% - в целом плохо. Отношение россиян к украинцам претерпело больших изменений, позитивное отношение за последние четыре месяца упало на 21% (в мае 81% российского населения хорошо относился к украинцам), а отрицательное увеличилось на 14% (было 12% в мае).

Читайте такжеЭнтузиазм россиян по поводу ”присоединения” Крыма к РФ сменился страхом - Джемилев

Противоположная ситуация проявляется в отношении населения Украины к руководству России и населения России к руководству Украины. Так, 69% населения Украины, в целом, плохо относятся к руководству России (59% очень плохо и 10%, в основном, плохо), 21% - в целом, хорошо (10% не определились).

Еще хуже отношение населения России к руководству Украины - 86% россиян в целом плохо относятся к руководству Украины (47% очень плохо и 39%, в основном, плохо), 8% - в целом, хорошо (6% не определились).

***

Исследования мнения украинцев было проведено от 12 до 21 сентября 2014 г. КМИС совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Оно проводилось методом личного интервью опрошено 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Луганской области и АР Крым). В Луганской области оказалось невозможным проводить опрос через военные действия и проблемы с транспортом, объясняют в КМИС. Интервью, которые должны были проводиться в Луганской области, были проведены в Донецкой области, население которой за своими электоральными и многими другими политическими ориентациями меньше всего отличается от населения Луганской области (исследование проводилось как на территориях, подконтрольных Украине, так и на территориях, не подконтрольные).

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» провел опрос по репрезентативной для России выборке с 19 до 22 сентября 2014 года; опрошено 1600 респондентов в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.