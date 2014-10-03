Экс-главу НБУ Арбузова охраняли 73 охранника и собаки

Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в комментарии, размещенном на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Гонтарева сообщила, что Нацбанк намерен избавиться от всех непрофильных активов, включая телеканал «БТБ» и вузы, а утвержденный бюджет НБУ на следующий год сокращен более чем в 2 раза.

«73 охранника и собаки, которые охраняли Арбузова, их тоже уже нет. Машины, которые возили Арбузова, еще есть, их реализацией мы тоже займемся», - добавила она.

Читайте такжеГПУ узнала еще об 11 миллионах грн злоупотреблений Арбузова

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении экс-чиновников Национального банка Украины по факту незаконного использования свыше 11 млн грн государственных средств на информирование о деятельности коммерческих банков в 2012 году.

Напомним, ГПУ в ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением объявила в розыск экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова, который подозревается в растрате почти 120 млн грн государственных средств при создании телеканала "БТБ" в течение 2011-2012 годов.