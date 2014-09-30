В Латвии арестованы десятки миллионов долларов Иванющенко и Арбузова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“С целью розыска и возврата государственных средств нами направлено около 20 запросов в соответствующие органы Австрии, Швейцарии, Великобритании, Кипра, Латвии, Испании, Лихтенштейна и стран ЕС, и в целом ряде стран арестованы счета бывших украинских высокопоставленных лиц”, - сказал Ярема.

Читайте такжеЛихтенштейн заблокировал счета Януковича и его окружения - ГПУПо его словам, в частности, в Швейцарии арестованы счета Андрея Клюева на сумму 13 млн швейцарских франков, дом в Австрии площадью 558 кв. м и счет его брата Сергея Клюева на сумму 13 млн швейцарских франков.

Также арестованы счета Алексея Азарова на сумму 6,7 млн евро, в Латвии арестовано 49,3 млн долл., которые находятся на счетах Сергея Арбузова, а также наложен арест на сумму 32 млн долл. счетов компаний, связанных с Юрием Иванющенко, и его счет с 72 млн швейцарских франков, сообщил генеральный прокурор.