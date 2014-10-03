Геращенко: Путин за верную службу дал гражданство Януковичу, Пшонке и Азарову

Об этом в своем Facebook написал советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Семьям Януковича, Пшенок, Азаровых удалось договориться с Путиным о предоставлении российского гражданства", - пишет Геращенко.

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"По информации из оперативных источников я узнал, что гражданство предателям Украины было предоставлено отдельным секретным указом Президента России Путина в качестве награды за верную службу по развалу национальной безопасности, обороны, системы правопорядка и экономики", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, семейство экс-премьер-министра Украины и лидера Партии регионов Николая Азаровавладеет особняком в элитном Подмосковье.