Журналист: Семейство Азаровых прячется в VIP-городке "Монолит" в Подмосковье (карта)

Об этом сообщает Сергей Лещенко в своем блоге на Украинской правде.

"Итак, владение Азаровых расположено в Клубном поселке "Монолит" – это Московская область, Истринский район, деревня Воронино, 26 километр Новорижского шоссе", - пишет Лещенко.

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Также журналист подтверждает этот факт фотографиями карты размещенной на контрольно-пропускном пункте элитной резервации, которую сфотографировали "небезразличные люди".

Участок номер 35 отмечен как собственность Алексея Азарова – сына Николая Азарова и все еще действующего депутата Верховной Рады от города Славянск, пишет Лещенко.

"Сегодня дом в городке "Монолит" с участком площадью 40 соток, то есть такой же, как у Азарова, можно купить за 8,5 миллионов долларов. Неплохо как для клана, находившегося в руководстве Украины последние 15 лет", - сообщает журналист.

Он отмечает, что условия, в которых живет семейство Азаровых, мало отличается от способа жизни в Украине – они изолированы от реальной жизни высоким забором.

Сообщается, что на территории поселка есть своя школа, детские площадки, прогулочные зоны, пруд, храм, малоэтажный дом с квартирами для персонала. Украшением поселка стал роскошный пруд с проточной водой, окружённый уединёнными беседками. Другими элементами "изысканного ландшафтного дизайна" стал центральный бульвар, часовая башня, ротонда, освещенный подъезд к поселку.