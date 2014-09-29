Под Луганском погиб заместитель министра обороны «ЛНР»

Об этом сообщает Сиргис Информ со ссылкой на земляков Тимофеева, которые поддерживали с ним связь.

«Если вы помните, совсем недавно мы доставили помощь отряду артиллеристов «Боевые Бобры». Три дня назад мы отправили еще помощи этим бесстрашным ребятам. Тогда их командир Станислав скромно попросил только 30 пар берцев и сигарет. Несколько часов назад Станислав Тимофеев погиб в бою», — написал один из жителей Надыма в группе.

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Интересно, что в день гибели Тимофеева боевые действия в Луганской области не велись, если не считать обстрела сепаратистами города Счастье. Подробности гибели заместителя министра ЛНР пока не известны.