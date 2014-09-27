Коломойский рассказал, что заставило сесть за стол переговоров стороны конфликта на Донбассе
Несмотря на то, что мирный процесс на Донбассе начал развиваться, расслабляться украинцам еще рано.
Об этом губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил во время пресс-конференции в Днепропетровской облгосадминистрации.
Коломойский отметил, что когда перед Президентом Украины предстал выбор: или объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию, или заключать перемирие, он пошел по пути мирного процесса.
"Естественно, мы это приветствуем. Мы живем в 21 веке и должны все решать за столом переговоров. Но мы должны понимать, что этот мирный процесс обусловлен еще и тем, что на пороге зима. И эту зиму минимум 4,5 миллионам людей, что остались на тех территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства, нужно пережить", - сказал Коломойский.
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Но, по мнению губернатора Днепропетровщины, еще не время расслабляться. Украина должна готовиться к тому, чтобы быть сильной и боеспособной.
«Мы воюем не с гражданами Украины. У нас есть враг, который оккупировал Крым, который спровоцировал ситуацию на Донбассе. Весной мы должны быть во всеоружии и готовыми ко всему. Руководству страны, Президенту, как верховному главнокомандующему, придется в любом случае делать кадровые перестановки Я за мир будучи сильными", - подчеркнул он.