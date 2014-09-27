Коломойский рассказал, что заставило сесть за стол переговоров стороны конфликта на Донбассе

Об этом губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил во время пресс-конференции в Днепропетровской облгосадминистрации.

Коломойский отметил, что когда перед Президентом Украины предстал выбор: или объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию, или заключать перемирие, он пошел по пути мирного процесса.

"Естественно, мы это приветствуем. Мы живем в 21 веке и должны все решать за столом переговоров. Но мы должны понимать, что этот мирный процесс обусловлен еще и тем, что на пороге зима. И эту зиму минимум 4,5 миллионам людей, что остались на тех территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства, нужно пережить", - сказал Коломойский.

Читайте такжеКоломойский будет требовать от России компенсаций через Гаагский трибунал"Вот эта боязнь зимы, которая по прогнозам должна быть еще и очень холодной, заставила всех садиться за стол переговоров", - добавил он.

Но, по мнению губернатора Днепропетровщины, еще не время расслабляться. Украина должна готовиться к тому, чтобы быть сильной и боеспособной.

«Мы воюем не с гражданами Украины. У нас есть враг, который оккупировал Крым, который спровоцировал ситуацию на Донбассе. Весной мы должны быть во всеоружии и готовыми ко всему. Руководству страны, Президенту, как верховному главнокомандующему, придется в любом случае делать кадровые перестановки Я за мир будучи сильными", - подчеркнул он.