Горсовет запретил завтрашний марш коммунистов в Харькове

В Харькове горсовет выступает за запрещение проведения активистами Коммунистической партии Украины запланированной на завтра, 27 сентября, акции «Марш мира: мы против войны!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня, 26 сентября, на заседании согласительной комиссии Харьковского горисполкома.

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Так, члены комиссии рассмотрели заявку горкома КПУ о сборе участников шествия с 11.00 до 12.00 на ул. Сумской, возле Зеркальной струи, дальнейшее движение по городу и проведение митинга. Ориентировочное количество участников акции, согласно заявке, должно составить до 1,5 тыс. чел.

Как отметил глава комиссии, заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Управление СБУ в Харьковской области получило подтверждение того, что марш коммунистов будет использован неконструктивными силами для создания разных конфликтов. Он подчеркнул, что в Харькове ситуация преднамеренно расшатывается.

«Мирный марш хотят использовать экстремистски настроенные общественные организации для дестабилизации ситуации в Харькове. В Интернете есть соответствующие обращения их представителей, поэтому во время марша могут быть большие проблемы и неприятности, где коммунистов используют как щит. Нам же важны мир и покой в городе, и наша задача как городской власти их сохранить. Поэтому мы не можем согласиться на проведение этой акции. В целом, я считаю, что неконструктивным силам нужно дать жесткий отпор, и прошу правоохранительные органы не стоять в стороне. В Харькове должны быть мир, спокойствие и благополучие», - сказал Терехов.

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Представители милиции также заявили, что проведение таких массовых мероприятий в связи с ситуацией, сложившейся в Украине, и близостью региона к зоне проведения АТО может иметь негативные последствия, поскольку часто такие собрания граждан сопровождаются провокациями и заканчиваются драками.

В то же время в социальных сетях в группах «антимайдана» остается объявление о проведении завтра в 12.00 шествия от Зеркальной струи к площади Свободы, а также митинга на площади Свободы в 16.00.