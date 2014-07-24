Против представителей КПУ возбуждено более 300 уголовных дел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после судебного заседания в деле о запрете КПУ заявила представитель истца в Окружном админсуде Киева, глава Госреестра Анна Онищенко.

"На данный момент возбуждено 308 уголовных производств по преступлениям, которые допустили отдельные члены Коммунистической партии Украины. Кроме того, у нас содержатся неопровержимые доказательства того, что как руководитель партии, так и другие члены, были нередки случаи, поддерживали аннексию Крыма, поддерживали создание так называемых «ЛНР» и «ДНР». Эти все доказательства будут надлежащим образом исследованы в суде. Я надеюсь, суд даст им достойную правильную оценку", - подчеркнула она.

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В свою очередь заместитель министра юстиции Игорь Алексеев подчеркнул, что в суд направлено неопровержимые доказательства того, что представителями КПУ совершались действия в поддержку сепаратистского движения в восточных регионах.

"В суд предоставлены материалы, которые подтверждают, что отдельные лидеры КПУ оказывали помощь, в том числе и материальную, вооруженным группировкам. Предоставлена информация о том, что отдельные представители КПУ порочили национальные символы, демонстративно высказывали негативную оценку действиям наших военнослужащих на территории востока Украины. Такие доказательства предоставлены в суд", - сказал он.