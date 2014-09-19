ООН насчитала 200 тысяч беженцев из Донбасса
02:50, 19 сентября 2014Политика
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Количество беженцев из Донбасса составляет 200 тысяч человек.
Reuters
Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, передает радио ООН.
"На сегодня мы зарегистрировали 250 тысяч вынужденных переселенцев внутри страны и около 200 тысяч беженцев. Реальное число, несомненно, выше, и главная забота сегодня – это будущая зима", – рассказал Шимонович.
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По его данным, около 20% перемещенных лиц живут в центрах временного проживания, большинство из которых – без отопления.
"А зная украинскую зиму, вряд ли можно предположить, что люди смогут ее пережить в неотапливаемых помещениях", – отметил помощник генсека.
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