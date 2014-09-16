Количество внутренних переселенцев в Украине уже составило почти 269 тысяч человек

В Украине общее число внутренне перемещенных лиц уже составляет почти 269 тыс. человек.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

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Согласно оперативной информации общее число граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 17 тыс. 534 человека, в том числе 4 тыс. 914 детей, 1 тыс. 255 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 1 человек.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 227 тыс. 196 человек, в том числе 75 тыс. 768 детей, 30 тыс. 892 инвалида и лица преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 53 тыс. 414 человек). За сутки – 289 человек, в том числе 97 детей и 41 инвалид и лица преклонного возраста.

Всего временно размещено 244 тыс. 730 человек, в том числе 80 тыс. 682 ребенка, 32 тыс. 147 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской ОГА - 24 тыс. 80 человек) общее число внутренне перемещенных лиц составляет 268 тыс. 810 человек.

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Наиболее сложная ситуация с размещением граждан, организацией их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещено 53 тыс. 474 человека), городе Киев (30 тыс. 737 человек), Запорожской (25 тыс. 726 человек), Днепропетровской (24 тыс. 23 человека), Луганской (24 тыс. 80 человек), Харьковской (18 тыс. 897 человек), Одесской (14 тыс. 127 человек) областях. Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 201 человек), Тернопольской (1 тыс. 309 человек), Ривненской (1 тыс. 525 человек), Черновицкой (1 тыс. 579 человек) и Закарпатской (1 тыс. 731 человек) областях.