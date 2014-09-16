Die Welt: Россия заслужила суровые санкции ЕС

В своей статье «Россия заслужила суровые санкции ЕС», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Дэвид Лидингтон пишет, что недавно Европейский союз ввел новые санкции против России. Это решение было принято после нескольких месяцев дестабилизации Украины со стороны России и, после нескольких месяцев политических и дипломатических усилий по восстановлению мира и стабильности. Это решение было непростым для ЕС. Но мы все убеждены, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать, как президент Путин пренебрегает международным правом и суверенитетом соседней страны.

Читайте такжеРоссийский рубль из-за санкций упал до нового исторического минимумаСанкции являются важной частью ответа ЕС. Не потому, что мы хотим их ввести, а потому что мы считаем их необходимыми, эффективными и в данный момент целесообразными. Позвольте мне все объяснить по очереди. Необходимы они по одной простой причине: действия России в Украине являются неприемлемыми. Россия отказывается принимать независимость и суверенитет Украины. Она аннексировала территорию Украины под дулом пистолета, сначала в Крыму, а затем отправила свои войска в Восточную Украину. Это не пустое утверждение. Это факт. Мы знаем, что тысячи российских солдат и десятки российских танков были задействованы в Украине.

Из истории мы знаем, что может произойти, когда независимой нации угрожают с помощью военной силы и пытаются расшатать ее. Поэтому на прошлой неделе премьер-министр Кэмерон и канцлер Меркель ясно сказали: нарушение Россией международного права не должно оставаться безнаказанным.

Исторический минимум рубля

Во-вторых, санкции эффективны. Они имеют ощутимые последствия для российской экономики, которая сократилась в первом квартале этого года. Сейчас прирост равен нулю. Инфляция движется к двузначным цифрам. В июле российские фирмы не получили ни одного доллара, евро или швейцарского франка в кредит. С начала года выпуск еврооблигаций российским предприятиям по сравнению с прошлым годом сократился на 93 процента. Рубль по отношению к доллару достиг исторического минимума. В этом году, по оценкам, отток капитала составит 80 млрд долларов.

Но не только санкции имеют влияние. Решение России ограничить импорт продуктов повлекло за собой рост цен на некоторые продукты более, чем на 30%, и появление черного рынка для импорта из Беларуси. В-третьих, время для санкций правильное. Хотя на прошлой неделе было объявлено перемирие, но Россия и так называемые сепаратисты, которых она поддерживает, сначала должны доказать, что они его тоже соблюдают. В таких условиях единственно правильным было ввести санкции, пока переговоры о мирном плане продолжаются. Мы можем отменить это решение в любое время. Но для этого потребуется кардинальное изменение направления в Москве.

Теперь очередь России. Она может вывести своих солдат и оружие, а также прекратить поставлять его сепаратистам, она может позволить Украине провести демократические выборы в октябре и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия - великая держава, она должна выполнять свои международные обязательства.

Читайте такжеВ России признали, что санкции надолго остановят рост экономики страныДругой вариант для России – и дальше вмешиваться в Украину. Это будет означать еще больше насилия. Решение зависит от российского руководства. Я искренне надеюсь, что они будут избегать ненужного обострения экономических мер и столь же ненужной изоляции собственного народа.