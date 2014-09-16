В Макеевке боевики захватили городскую налоговую инспекцию

В Макеевке Донецкой области вооруженные люди в камуфляжной форме захватили городскую налоговую инспекцию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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В сообщении говорится, что 15 сентября в милицию поступило сообщение о том, что 13 сентября в 22.30 неустановленные лица в камуфляжной одежде с автоматическим оружием захватили здание Государственной налоговой инспекции в г. Макеевке. Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке за последние двое суток от артобстрелов один человек погиб, несколько жителей 5-го микрорайонов получили осколочные ранения.