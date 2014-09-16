В Макеевке от артобстрелов погиб человек – горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского городского совета, за двое минувших суток осколочные ранения различной степени тяжести от артобстрелов получили мирные жители квартала Химик, 762-го квартала, пос. Ханжонково, пос. Осипенко и 4-го микрорайона.

Вечером 14 сентября в результате боевых действий была обесточена Макеевская фильтровальная станция, в результате с сегодняшнего дня вода в город (кроме части Красногвардейского района, который получает воду из Донецка) не подается.

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Проблемным остается вопрос по ремонту электрооборудования, питающего фильтровальную станцию, так как в этой зоне продолжаются боевые действия.

В результате боевых действий всего отключенными остаются 39 трансформаторных подстанций, но ремонтные работы ведутся вне зоны боевых действий.

Все службы жилищно-коммунального хозяйства города Макеевка работают в штатном режиме, на линии сегодня работали 15 троллейбусов, но горавтотранспорт работает по сокращенным графикам, отметили в горсовете.