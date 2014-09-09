В Макеевке с начала боевых действий погибли 35 мирных жителей, более 350 ранены - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Макеевского городского совета.

Согласно сообщению, в период боевых действий в городе погибли 35 мирных жителей.

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С ранениями различной степени тяжести за весь период военных действий в больницы города обратилось 351 человек. Из них с огнестрельными - 59 человек, от взрывчатки - 138. От ран в больницах скончались 16 человек.

На сегодня в больницах города на лечении находится 71 человек. Все они пострадали в результате военных действий.