В Макеевке с начала боевых действий погибли 35 мирных жителей, более 350 ранены - горсовет

22:08, 09 сентября 2014
Общество
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Только в Макеевке Донецкой области с начала военных действий погибли 35 мирных жителей, более 350 – получили ранения различной степени тяжести.

Макеевка / donbass24.org

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Макеевского городского совета.

Согласно сообщению, в период боевых действий в городе погибли 35 мирных жителей.

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С ранениями различной степени тяжести за весь период военных действий в больницы города обратилось 351 человек. Из них с огнестрельными - 59 человек, от взрывчатки - 138. От ран в больницах скончались 16 человек.

На сегодня в больницах города на лечении находится 71 человек.  Все они пострадали в результате военных действий.

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