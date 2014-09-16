Действие Конституции на всей территории Украины должно быть бесспорным - премьер



Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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“Что касается так называемого особого статуса, завтра нужно, чтобы парламент его рассматривал и нужно увидеть окончательную редакцию этого законопроекта. Что должно быть основным вопросом в этом законопроекте? Территориальная целостность и суверенитет и действие украинского права и украинской Конституции на всей территории украинского государства должно быть бесспорным”, - сказал он.