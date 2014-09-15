Порошенко предлагает Донбассу русский язык, амнистию всех боевиков и три года "особого статуса"

Президент Петр Порошенко предлагает на три года ввести особый порядок самоуправления в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект депутаты ВР получили в понедельник, его текстом располагает Украинская правда.

"Согласно с этим законом временно, на три года со дня вступления настоящего Закона в силу, вводится особый порядок местного самоуправленияв отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, расположенные по состоянию на день вступления в силу этим Законом в пределах района проведения АТО, определенного в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом" (далее - отдельные районы)".

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Согласно закону, государство гарантирует "недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей", кроме того "запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях".

Государство гарантирует право использования русского или любого другого языка "в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие".

Проект предусматривает проведение местных выборов в этом регионе.

"Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены", - сказано в проекте.

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Также вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Кабинет министров, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов.

Кроме того, законом предусматривается подписание соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов.

Поддержку социально-экономическому развитию Донбасса предоставляет Украина.

"Государственная поддержка заключается в создании отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах", - сказано в проекте.

"В законе о Госбюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Госбюджета защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений", - сказано в документе.

Документ предусматривает "усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом".

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На территории АТО решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, координация их деятельности осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским главой.

"Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах", - сказано в документе.

В заключительных положения рекомендуется назначить внеочередные местные выборы на 9 ноября 2014 года.