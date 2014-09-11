Закон о люстрации нужно принимать после нового закона о государственной службе - эксперт

Об этом сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» сказал директор Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.Читайте такжеРабочая группа доработала законопроект о люстрации - нардеп

"Если люстрация состоится до реформы государственной службы, никакой пользы не будет, потому что на смену одним придут те же самые люди, которые будут воссоздавать благоприятные условия для себя... Поэтому здесь спешить не нужно для того, чтобы у нас появилась работающая система власти", - добавил он.

В свою очередь, продолжая тему, политический эксперт Константин Матвиенко поддержал позицию коллеги. Он отметил, что для исключения возможности возвращения коррупции после проведения люстрации, нужно заранее определить критерии системы увольнения с госслужбы и критерии системы замещения на должностях.