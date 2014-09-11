На Донбассе выборы могут состояться лишь на 9 из 32 округов – ОПОРА

Об этом заявил аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, по состоянию на 9-10 сентября выборы в Донецкой (21 одномандатный избирательный округ) и Луганской (11 ОИК) областях могут быть проведены только в 9 из 32 округов.

Как сказал Клюжев, только в восьми округах Донецкой области выборы могут быть проведены во всех населенных пунктах, которые входят в состав этих округов, и на всех избирательных участках. «По нашим подсчетам, в этих стабильных округах Донецкой области проживают ориентировочно 38% избирателей», - сообщил он.

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По словам эксперта, в трех округах Донецкой области сохраняется неопределенная ситуация, то есть вокруг населенных пунктов происходят определенные боевые действия или же часть территории округа находится под контролем законной власти, а другая - под контролем террористов.

Клюжев добавил, что в этих округах проживают ориентировочно 15% избирателей региона.

Как сказал эксперт, 10 округов Донецкой области полностью контролируются террористическими организациями, и провести 26 октября выборы в этих округах «не представляется возможным». «В них проживают не меньше 47% избирателей Донецкой области», - отметил аналитик ОПОРЫ.

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Клюжев сообщил, что в Луганской области «только в одном округе по состоянию на настоящее время мы можем прогнозировать проведение спокойных выборов». По его словам, в этом округе проживает не больше 9% избирателей. В пяти округах, которые охватывают 44% избирателей области, выборы потенциально могут пройти на части участков или в части населенных пунктов, которые входят в состав этих округов. «Почти 47% избирателей в Луганской области зарегистрированы в пяти округах, которые полностью контролируются террористическими организациями», - сказал Клюжев.

Координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что внеочередные парламентские выборы, «скорее всего, будут намного сложнее, чем последние президентские выборы мая 2014 года, ввиду того, что конфликтность противостояний на востоке перешла в открытую военную агрессию. И это также повлияет на возможность волеизъявления граждан, которые проживают на конфликтных территориях или тех территориях, которые находятся под воздействием террористических организаций, а местами и регулярной армии Российской Федерации».