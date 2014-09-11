Проект "Стена" будет длиться годы - советник Порошенко
09:21, 11 сентября 2014Политика
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На реализацию проекта обустройства государственной границы с Россией «Стена» уйдут годы.
Стена будет строиться годы / facebook.com/d.chygryn
Об этом в эфире 5 канала заявил советник Президента Олег Медведев.
««Стена» - это такой образ, но это не значит, что всю эту фортификационную махину можно будет возвести за неделю или за две", - сказал он.
По словам Медведева, этот проект рассчитан "на годы".
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