Проект "Стена" будет длиться годы - советник Порошенко

Об этом в эфире 5 канала заявил советник Президента Олег Медведев.

««Стена» - это такой образ, но это не значит, что всю эту фортификационную махину можно будет возвести за неделю или за две", - сказал он.

По словам Медведева, этот проект рассчитан "на годы".

Читайте такжеНа границе с РФ появятся световые полосы и канавы, системы наблюдения и сигнализации (схема)"Мы все теперь знаем, откуда исходит военная угроза Украине, потому что по состоянию на первое марта этого года, наша военная доктрина предусматривала, что на нас нападет агрессивный блок НАТО с Запада, а оказалось, что с Востока напала миролюбивая Россия", - заявил советник Президента.