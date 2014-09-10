Amnesty International: Россия непосредственно участвует в конфликте на Донбассе

Российская армия непосредственно участвует в конфликте на Донбассе.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал генеральный секретарь организации Amnesty International Салил Шетти.

"Первый важный факт, который мы установили - это участие Российского государства в конфликте. Факты, собранные нами, указывают на то, что Россия непосредственно и активно участвует в конфликте и является стороной конфликта", - сказал Шетти.

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Он подчеркнул, что это подтверждается спутниковыми снимками, анализ которых показывает, что существует скопление артиллерии и бронетехники, особенно в районе Новоазовска, также есть свидетельства очевидцев, что российские танки неоднократно переходили границу и вторгались на территорию Украины.

Шетти сообщил, кроме этого, есть данные о многочисленных жертвах среди российских военных, часть которых была тайно захоронена.

Он подчеркнул, что журналисты и неправительственные организации, которые хотели проверит эти факты подверглись преследованиям со стороны властей России, в частности иностранным агентом объявлена организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

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"На основе тех доказательств, которые я представил, Amnesty International объявила этот конфликт международным, а Россию стороной конфликта", - сказал Шетти.

При этом он подчеркнул, что это заявление имеет серьезные правовое последствия, в частности это означает, что к этому конфликту применимы Женевские конвенции о правах человека и действует не индивидуальная, а персональная ответственность за военные преступления, если они будут доказаны.

При чем он отметил, что речь идет о военных преступлениях с обеих сторон.

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Шетти подчеркнул, что зафиксированы многочисленные факты похищения и пыток людей сепаратистами при поддержке России в восточной Украине. По его словам, таких случаев зафиксировано не менее 220, причем речь идет о похищении и пытках не только силовиков, но и гражданских активистов Украины.