Нидерланды опубликуют предварительный рапорт по катастрофе Boeing 9 сентября

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Рапорт будет опубликован в 10.00 по местному времени на сайте ведомства, и будет содержать информацию, которую удалось собрать с момента катастрофы сотрудникам администрации по вопросам безопасности.

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В пресс-службе отметили, что расследование причин катастрофы будет продолжено и окончательный рапорт планируется опубликовать до года с момента катастрофы.

Как сообщал УНИАН, по данным Киева, которые подтверждает американская разведка, самолет Malaysia airlines с почти 300 пассажирами на борту был сбит пророссийскими боевиками при помощи доставленной из России системы "Бук". В этой катастрофе больше всего погибло граждан Нидерландов. Также среди погибших - граждане Австралии и Малайзии.