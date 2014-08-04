У НАТО есть доказательства, что Боинг сбили террористы
02:02, 04 августа 2014Политика
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НАТО располагает многочисленными сведениями, которые указывают на вину сепаратистов в крушении малайзийского лайнера над Украиной.
REUTERS
Об этом в интервью французскому изданию Midi Libre заявил Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает newsru.com
"Это человеческая трагедия. Более того, это военное преступление. У нас есть многочисленные данные, которые указывают, что виновны сепаратисты, поддерживаемые Россией. При этом я поддерживаю проведение полного и независимого международного расследования, чтобы установить факты", - заявил Расмуссен .
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На вопрос корреспондента издания, считает ли он необходимым передать это дело на рассмотрение международных органов правосудия, он заявил: "Как следствие, да".
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