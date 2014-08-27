Международные эксперты могут вскоре вернуться на место крушения "Боинга"

Министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн не исключает повторного визита экспертов на место крушения пассажирского лайнера «Боинг-777» "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области.

Об этом сообщает электронная версия газеты New Straits Times, передает ИТАР-ТАСС.

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"Мы будем искать возможности для повторного посещения района на востоке Украины", - приводит издание высказывания главы ведомства.

Международные эксперты из Австралии, Малайзии и Нидерландов, проработав на месте крушения самолета менее недели, 6 августа завершили свою работы по соображениям безопасности.

Он отметил, что "продолжается сложный процесс опознания всех погибших в авиакатастрофе".

Правительство Малайзии "делает все возможное для предоставления всего необходимого родственникам" жертв трагедии 17 июля, добавил Хусейн.

По его словам, 30 августа в Куала-Лумпур прибудет третий спецрейс из Амстердама, который доставит на родину новую партию тел погибших.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

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Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области, в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 Нидерландам.