Данные расследования катастрофы "Боинга" будут оглашены при согласии сторон - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер генпрокурора Юрий Бойченко.

По его совами, в ходе расследования продолжаются экспертизы и другие следственные действия - их результаты будут обнародованы по завершению расследования и при согласии всех сторон, которые заключили соответствующее соглашение.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.