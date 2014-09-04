Шкиряк заявил, что силы АТО готовят контрнаступление на аэропорт Луганска

Отступление сил АТО в районе луганского аэропорта было тактическим и украинские военные уже готовят контрнаступление. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Из того, что на некоторых направлениях наши бойцы вынуждены были отступить – это тактическое отступление. Вы знаете, что наносились массированные артиллерийские удары. Если брать аэропорт "Луганск", то там российские военные применяли тактику "выжженной земли", не оставляя без поражения ни одного квадратного сантиметра. То же самое и по другим направлениям. В таких условиях тактическое отступление – это ни в коем случае не поражение", - заявил Шкиряк.

По словам советника министра, Генштаб готовит перегруппировку сил АТО в направлении "Новоазовск-Мариуполь" и укрепляет линию фронта.

Читайте такжеВоенные РФ используют патроны, запрещенные международными конвенциями - комбат "Луганска-1"

"В том случае, когда необходимо спасти и сохранить жизни людей и личного состава наших подразделений, чтобы произвести перегруппировку, укрепить оборонные позиции, конечно, мы говорим о юго-востоке, о направлении "Новоазовск-Мариуполь". И укреплять линию фронта, чтобы перегруппировавшись, уже принимать решение, которое будет принято Генштабом, командованием АТО, главнокомандующим, по поводу наших последующих действий и готовиться к контратаке", - добавил он.

Напомним, накануне в СНБО заявили, что в Луганске украинские военнослужащие вышли из аэропорта.