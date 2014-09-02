Луганский аэропорт полностью разрушен - губернатор
14:04, 02 сентября 2014Политика
3 0
В Луганской ОГА отмечают, что разрушена и взлетно-посадочная полоса.
Луганский аэропорт разрушен / Фото Громадська Варта Харків / Facebook
Украинские военные покинули луганский аэропорт, он полностью разрушен.
Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Луганской ОГА Ирина Веригина в эфире телеканала "112 Украина".
Читайте такжеПодразделения вооруженных сил РФ зафиксированы в 10 населенных пунктах Донбасса
"Аэропорт полностью разрушен. Наши военные отошли, но посадочная полоса разрушена, и посадить самолет нет возможности", - рассказала она.
Отметим, вчера в СНБО подтвердили, что в Луганске украинские военнослужащие вышли из аэропорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter