Луганский аэропорт полностью разрушен - губернатор

Украинские военные покинули луганский аэропорт, он полностью разрушен.

Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Луганской ОГА Ирина Веригина в эфире телеканала "112 Украина".

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"Аэропорт полностью разрушен. Наши военные отошли, но посадочная полоса разрушена, и посадить самолет нет возможности", - рассказала она.

Отметим, вчера в СНБО подтвердили, что в Луганске украинские военнослужащие вышли из аэропорта.