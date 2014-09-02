Гелетей сегодня не будет выступать в парламенте - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.

По словам Соболева, 1 сентября была достигнута договоренность “в закрытом режиме заслушать у президента Украины, в присутствии председателей депутатских фракций и групп, премьер-министра и председателя ВР. И вся информация вчера была доложена министром обороны”.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября вечером президент Украины Петр Порошенко на расширенном заседании Генерального штаба Вооруженных сил Украины заслушал доклады руководителей воинских подразделений о ситуации в Донецкой и Луганской областях и реагировании на прямую вооруженную агрессию.