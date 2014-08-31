Баррозу обещает быстро определиться с новыми санкциями против России

„Комиссия быстро разработает дальнейшие предложения относительно ограничительных мер, как об этом единогласно просила нас Европейский Совет. Но санкции - это не цель. Они - инструмент, чтобы показать российскому руководству, что в 21 веке такое поведение неприемлемо. И мы призываем их конструктивно работать с ЕС и с Украиной”, - заявил Баррозу в воскресенье по завершении саммита ЕС.

Он убежден, что „нет смысла иметь такого рода конфликты или новую холодную войну”. „Я об этом четко сказал президенту Путину вчера. Очень большой контраст между обязательствами, которые повторяются, политическим диалогом и драматической ситуацией на месте. Этому кризису нет военного решения. Еще не поздно, но время поджимает. Только мирный путь может это решить”, - подчеркнул Баррозу.

Президент ЕК напомнил, что Комиссия работает над деэскалацией ситуации и играет активную посредническую роль в переговорах между Россией и Украиной относительно энергетики и торговли. „Что касается энергетики, должно быть решение, которое гарантирует безопасность поставок для Украины и Европы. В торговле - мы готовы прагматично решить возможные проблемы, которые могут быть при имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли”, - сказал он.

Читайте такжеЕврокомиссия за неделю подготовит новые санкции против РоссииПо словам Баррозу, лидеры ЕС „посылают четкий сигнал, что они поддерживают украинский народ и его право решать его собственное будущее”.