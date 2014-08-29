Баррозу лично выразил Путину осуждение по ситуации в Украине

20:39, 29 августа 2014
Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу лично выразил президенту России Владимиру Путину свое осуждение значительного проникновения в Украину российских военных.

Баррозу / REUTERS

Он призвал российского президента сойти с этого пути, в противном случае последствия для России будут еще большими.  Об этом речь шла во время телефонного разговора Баррозу с Путиным, которая состоялась в пятницу, сообщает Европейская комиссия (ЕК).

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"Президент ЕК передал президенту Путину свое решительное осуждение доказанному значительному проникновению в Украину российских военных подразделений и их действиям на украинской земле. Президент Баррозу призвал президента Путина вернуться с этого пути, подчеркнув, что трудно продолжать говорить о взаимодействии, когда идет рецидив эскалации конфликта", - сообщает ЕК.

Жозе Мануэл Баррозу также выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с текущими событиями и ситуацией в Украине. "Это полностью противоречит усилиям Европейского союза, которые нацелены на дипломатические и прагматичные решения таких вопросов, как реализация Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и энергетических отношений между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии подчеркивают, что ЕС уже давал понять - дальнейшая дестабилизация Украины и региона приведет к высокой плате со стороны России.

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