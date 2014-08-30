Украинские спецподразделения проводят разведку и поиск диверсантов вблизи Мариуполя
11:14, 30 августа 2014Политика
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Украинские спецподразделения проводят разведку и поиск диверсантов вблизи Мариуполя.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении штаба АТО в соцсети.
"Специальные подразделения Вооруженных Сил Украины проводят разведку и поиск диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований вокруг Мариуполя", - говорится в сообщении.Читайте такжеВероятность наступления на Мариуполь зависит от "степени идиотизма" Путина - Геращенко
Также, силами АТО продолжается проведение зачистки населенного пункта Родаково.
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