Украинские спецподразделения проводят разведку и поиск диверсантов вблизи Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в соцсети.

"Специальные подразделения Вооруженных Сил Украины проводят разведку и поиск диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований вокруг Мариуполя", - говорится в сообщении.Читайте такжеВероятность наступления на Мариуполь зависит от "степени идиотизма" Путина - Геращенко

Также, силами АТО продолжается проведение зачистки населенного пункта Родаково.