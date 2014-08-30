Вероятность наступления на Мариуполь зависит от "степени идиотизма" Путина - Геращенко

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире Первого Национального канала заявил, что вероятность наступления российских войск на Мариуполь зависит от нескольких факторов, в частности от "степени идиотизма" Владимира Путина, передает ТВі.uа.

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"Я не советую русским войскам идти до Мариуполя, там находятся наш добровольческий батальон "Азов", добровольческий батальон "Днепр", Национальная гвардия. И мы сделаем все, чтобы не сдать город. Ребята - я с ними говорил - говорят: "Мы не сдадимся, ни шагу назад" и что Мариуполь станет могилой для русских оккупантов", - заявил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, тысячи мариупольцев помогают военным укреплять город из-за угрозы вторжения русских.

Горожане копают траншеи и противотанковые рвы, мужчины строят блокпосты, женщины шьют одежду для снайперов.

Все потому, что лишь в 20 км на восток от города стоят около 60 русских танков, перекрашенных в цвета террористов "ДНР". Мариупольцы, несмотря на неутешительные новости, мобилизовались на поддержку украинских военных. Помогать строить укрепления пришли тысячи волонтеров.