Тысячи мариупольцев помогают военным укреплять город из-за угрозы вторжения русских

Горожане копают траншеи и противотанковые рвы, мужчины строят блокпосты, женщины шьют одежду для снайперов, передает ТСН.

Все потому, что лишь в 20 км на восток от города стоят около 60 русских танков, перекрашенных в цвета террористов "ДНР".

Мариупольцы, несмотря на неутешительные новости, мобилизовались на поддержку украинских военных. Помогать строить укрепления пришли тысячи волонтеров.

"Это наш город. Надо защитить наш город хоть тем, чем можем", - говорит один из местных жителей.

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"Много людей, которые хотят помочь военным. Но, как всегда, не хватает технического сопровождения. Не хватает мешков, древесины", - рассказал другой.

Военные энтузиазм мариупольцев оценили.

"Мы очень благодарны гражданским, что они поддерживают. Также мы благодарим, что помогают в построении инженерных конструкций на защиту своего города", - прокомментировал один из военных.

Дополнительно охрану города усилили с моря. Пограничникам выдали противотанковые ракеты, которыми можно остановить наступление тяжелой бронетехники.

Тем временем часть горожан предпочитает все же уехать подальше от потенциальной опасности. Очередей и паники не наблюдается, но билеты на автовокзале на ближайшие сутки распроданы на все направления.

Панические настроения пытаются создать российские СМИ. Некоторые телеканалы распространили информацию о том, что Мариуполь уже фактически окружен. В частности отрезана трасса в Запорожье. Однако журналисты проехались по этой дороге и убедились, что она полностью контролируется силами АТО.

Также нет боев в направлении Бердянска, о которых сообщают русские. Зато в Мариуполь прибыли дополнительные наблюдатели ОБСЕ.