Жители Донбасса не собираются убегать второй раз и не отдадут Мариуполя - польский журналист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом польский журналист Павел Пенёнжек, который находится в Мариуполе, заявил в эфире телеканала TVN24 BiS.

"Второй раз убегать не будут и этого города не отдадут", - сказал журналист, описывая настроения людей, с которыми ему удалось пообщаться.

Пенёнжек отметил, что жители города чувствуют угрозу и боятся повторения в Мариуполе того, что сейчас творится в Донецке и Луганске, но не паникуют.

Более того, часть из них организуется и помогает военнослужащим укреплять оборонительные позиции.

"Два часа уже стоим возле блокпоста на восточном выезде из Мариуполя. Дорога на Новоазовск. Люди самоорганизуются. Приехали волонтеры, которые копают противотанковые рвы. Крутая акция, правда?", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКомбат «Азова» предлагает создать оборонительную линию перед МариуполемЖурналист добавил, что часть жителей выехала из города и заметил, что в самом Мариуполе не видно сконцентрированного большого количества военной техники.

Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск, находящийся вблизи Мариуполя.

Эксперты отметили, что таким образом россияне пробуют пробить "коридор" с территории России к оккупированному ею в марте Крыму, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Украина заявила о неприкрытой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.