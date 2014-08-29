Комбат «Азова» предлагает создать оборонительную линию перед Мариуполем

Командир батальона "Азов" Андрей Белецкий предлагает создать оборонительную линию перед Мариуполем с достаточным количеством артиллерии и бронетанковых сил, которая должна стать опорой для проведения дальнейших операций украинской армии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу дать оценку общей военно-политической ситуации на том южном участке фронта, который касается, в первую очередь, батальона «Азов» и который будет сейчас наиболее уязвимым», - отметил комбат.

«Ситуация выглядит следующим образом: в совершенно бесполезных, раскоординированных и бессмысленных атаках, куда кидался мизерный резерв, в желании повесить флаг как можно быстрее мы растратили все резервы, в первую очередь технику. Причем эти желания были на всех уровнях: от главнокомандующего до командиров отдельных батальонов», - убежден Белецкий.

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«Сейчас вопрос не в отсутствии пехоты, а в том, что эта пехота в значительной степени потеряла сопротивляемость - нет техники, на которую она может опираться. Мы ведем полномасштабную войну с сопредельным государством», - подчеркнул он.

Комбат «Азова» считает, что «это не война в стиле Чеченской или Афганской - не малая война. Это полномасштабная война индустриальной эпохи. Основной вид боя - общевойсковой бой. Основной вид вооружения - это артиллерия и танки. Воевать с автоматами против таких частей - это то же самое, что пытаться переплыть Тихий океан на надувной лодке».

«Мы должны прекратить выбрасывать наши резервы жменьками на передовую, чтоб угробить все, что осталось. Командиры должны перестать пользоваться привычной тактикой: получив горстку солдат, сразу бросать ее в бой. Нужно включить все резервы», - предложил Белецкий.

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Он отметил, что «нужно создать фундамент для надежной оси перед Мариуполем, которая должна представлять собой оборонительную линию, достаточно гибкую, с достаточным количеством артиллеристов и бронетанковых сил. Эта линия должна стать опорой для проведения дальнейших операций украинской армии. Как только мы стабилизируем, выровняем такую линию, мы можем за ней относительно спокойно накапливать все резервы, создавать полноценные подразделения -"кулаки". И только после этого мы сможем снова переходить в наступление».

«Стоит готовиться к длительной кампании и мы должны подойти к ней со всей серьезностью. Противник сейчас крайне силен», - заявил Белецкий.