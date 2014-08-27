Родственники и близкие бойцов "Азова" и "Айдара" пикетируют Администрацию Президента (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 150 человек.

Среди присутствующих есть также представители “Правого сектора”, отдельные бойцы батальонов “Донбасс” и “Азов”, в частности, последние держат флаги Украины, на фоне которых выведена эмблема-шеврон бойцов этого батальона.

Время от времени присутствующие кричат: “Дайте танки патриотам!”.

Читайте такжеКомбат "Донбасса": Сегодня решающий день в боях за ИловайскТакже люди держат в руках плакаты с надписями: “Президент, защити патриотов”, “Промедление чиновников несет смерть для патриотов”.

Участники акции сосредоточились у ворот неподалеку от здания АП со стороны улицы Институтской.

К пикетчикам вышел представитель Президента. Около 18 часов было сформирована переговорная группа, которая зашла в помещение АП, сообщает журналист Александр Рудоманов.

Ранее в МВД признали факт окружения сил АТО под Иловайском и объяснили это вторжением большого количества военной техники из России. До этого командир "Донбасса" Семен Семенченко заявил, что без помощи Иловайск может превратиться в "братскую могилу". В СНБО заявляют, что сегодня была доставлена помощь в Иловайск и вывезена оттуда часть раненых.

Ожесточенные бои продолжаются в Иловайске с 18 августа.