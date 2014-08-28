Посол США: Россия перебросила на Донбасс новейшие системы ПВО
10:02, 28 августа 2014Политика
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Всё большее количество российских войск участвуют в военных действиях в Украине.
Панцирь-С1 / vitalykuzmin.net
Россия перебросила на Донбасс новейшие системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в Twitter.
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«Россия направила новейшие системы ПВО, включая и Панцирь-С1, на восток Украины и теперь непосредственно вовлечена в военные действия», - написал посол.
Так что теперь, отметил Пайетт, всё большее количество российских войск непосредственно участвуют в военных действиях на территории Украины.
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