Посол США: Россия перебросила на Донбасс новейшие системы ПВО

Россия перебросила на Донбасс новейшие системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в Twitter.

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«Россия направила новейшие системы ПВО, включая и Панцирь-С1, на восток Украины и теперь непосредственно вовлечена в военные действия», - написал посол.

Так что теперь, отметил Пайетт, всё большее количество российских войск непосредственно участвуют в военных действиях на территории Украины.