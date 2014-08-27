В СНБО утверждают, что силы АТО под Иловайском получили помощь

Как передает корреспондент УНИАН,об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Помощь для сил, которые находятся в Иловайске, доставлена», - отметил он.

Кроме того, Лысенко отметил, что «часть раненых эвакуирована, однако, несмотря на то, что там сейчас ведутся активные боевые действия, мы имеем информацию, что есть еще раненые, поэтому операции по эвакуации раненых и доставки дополнительных сил продолжаются».

Читайте такжеБоевики с россиянами захватили Старобешево Донецкой областиКак сообщал УНИАН, бои АТО сил с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.

Ранее сегодня командир Донбасса Семен Семенченко заявил, что никакой помощи силовикам под Иловайском сегодня не будет, в связи с чем призвал пикетировать Генштаб.